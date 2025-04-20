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23:09, 20 апреля 2025Мир

В США допустили выход Трампа из переговоров по Украине по одной причине

Бенсел: Трамп может выйти из переговоров по Украине из-за несоблюдения перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может выйти из переговоров между Россией и Украиной из-за несоблюдения Киевом пасхального перемирия. Такую возможность в разговоре с РИА Новости допустил профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел.

По словам эксперта, предсказать реакцию американского лидера на какое-либо событие крайне сложно. «Он вполне может расценить отказ [от соблюдения пасхального перемирия] как возможность полностью выйти из мирного процесса», — отметил Бенсел.

Кроме того, по мнению эксперта, несоблюдение Киевом перемирия может создать впечатление, что Украина препятствует мирному процессу, в то время как США и Европа хотят как можно скорее положить конец конфликту.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что высказывания Дональда Трампа и американского госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат жестко, но они должны быть таковыми.

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