В США призвали заключить прочный мир на Украине после пасхального перемирия

Экономист Сакс: После Пасхи появится возможность для прочного мира на Украине

После пасхального перемирия появится возможность для прочного мира на Украине. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил американский экономист и профессор колумбийского университета Джеффри Сакс.

«К сожалению, США и Великобритания остановили мирный процесс, нанеся огромный ущерб Украине в последующие три года. Сейчас самое время заключить прочное мирное соглашение», — сказал он в комментарии агентству.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на Пасху. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев к перемирию готов. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул Зеленский.