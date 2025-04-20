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20:01, 20 апреля 2025Мир

В США призвали заключить прочный мир на Украине после пасхального перемирия

Экономист Сакс: После Пасхи появится возможность для прочного мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

После пасхального перемирия появится возможность для прочного мира на Украине. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил американский экономист и профессор колумбийского университета Джеффри Сакс.

«К сожалению, США и Великобритания остановили мирный процесс, нанеся огромный ущерб Украине в последующие три года. Сейчас самое время заключить прочное мирное соглашение», — сказал он в комментарии агентству.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на Пасху. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев к перемирию готов. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул Зеленский.

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