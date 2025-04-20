После пасхального перемирия появится возможность для прочного мира на Украине. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил американский экономист и профессор колумбийского университета Джеффри Сакс.
«К сожалению, США и Великобритания остановили мирный процесс, нанеся огромный ущерб Украине в последующие три года. Сейчас самое время заключить прочное мирное соглашение», — сказал он в комментарии агентству.
19 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на Пасху. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев к перемирию готов. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул Зеленский.