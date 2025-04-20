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16:16, 20 апреля 2025Мир

В Южной Корее отказались сопротивляться пошлинам Трампа

Премьер Хан Док Су: Южная Корея не воспротивится пошлинам Трампа из-за долга
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Хан Док Су

Хан Док Су. Фото: Jung Yeon-je / Pool / Reuters

Южная Корея не будет сопротивляться пошлинам, введенным президентом США Дональдом Трампа, из-за исторического долга перед Вашингтоном. Об этом заявил премьер-министр Республики Корея Хан Док Су, исполняющий обязанности президента, пишет Financial Times.

«После разрушительной Корейской войны [1950-1953 годов] Соединенные Штаты предоставили нам помощь, передали технологии, инвестировали и гарантировали безопасность», — напомнил он, чтобы объяснить, почему Сеул не воспротивится нынешнему американскому курсу.

Кроме того, лидер Южной Кореи подчеркнул, что и сейчас роль США для страны остается огромной во многих сферах. В связи с этим он выразил готовность вступить в переговоры с Дональдом Трампом, чтобы найти наиболее выгодные для обеих сторон условия по пошлинам.

Ранее в Республике Корея запретили почти все полеты ВВС. Это произошло во время совместных учений страны с Соединенными Штатами.

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