В Южной Корее отказались сопротивляться пошлинам Трампа

Премьер Хан Док Су: Южная Корея не воспротивится пошлинам Трампа из-за долга

Южная Корея не будет сопротивляться пошлинам, введенным президентом США Дональдом Трампа, из-за исторического долга перед Вашингтоном. Об этом заявил премьер-министр Республики Корея Хан Док Су, исполняющий обязанности президента, пишет Financial Times.

«После разрушительной Корейской войны [1950-1953 годов] Соединенные Штаты предоставили нам помощь, передали технологии, инвестировали и гарантировали безопасность», — напомнил он, чтобы объяснить, почему Сеул не воспротивится нынешнему американскому курсу.

Кроме того, лидер Южной Кореи подчеркнул, что и сейчас роль США для страны остается огромной во многих сферах. В связи с этим он выразил готовность вступить в переговоры с Дональдом Трампом, чтобы найти наиболее выгодные для обеих сторон условия по пошлинам.

Ранее в Республике Корея запретили почти все полеты ВВС. Это произошло во время совместных учений страны с Соединенными Штатами.

