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10:32, 20 апреля 2025Мир

В Южной Корее запретили почти все полеты ВВС

Рёнхап: ВВС Южной Кореи запретили почти все полеты
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Республики Корея запретили почти все полеты, после того как один штурмовик потерял пулеметные контейнеры, а также пустые баки для топлива. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

«Решено ввести ограничения на полеты всех своих самолетов, за исключением тех, которые проводят разведывательные операции или находятся в состоянии боевого дежурства», — указал изданию представитель ВВС Южной Кореи.

Как отмечено в публикации, данное решение приведет к приостановке крупномасштабных учений «Флаг свободы», которые проходят сейчас в Республике Корея при участии США. В них задействованы около 1100 военнослужащих двух стран, а также 90 самолетов. Ожидается, что учения возобновятся уже послезавтра.

Ранее стало известно, что США и Республика Корея согласовали план переброски батарей Patriot на Ближний Восток. Они располагались на южнокорейской территории.

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