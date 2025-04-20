Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:49, 20 апреля 2025Россия

Москалькова призвала Украину поддержать пасхальное перемирие

Москалькова призвала Зеленского поддержать пасхальное перемирие ради украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинцев, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие — гуманный и милосердный шаг. «Удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки», — отметила она.

По мнению Москальковой, Москва надеется, что «здравый смысл должен возобладать». Она призвала поддержать инициативу ради украинских семей.

Ранее Москалькова рассказала, что Россия и Украина достигли масштабной договоренности по пленным военнослужащим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал об украинской провокации с участием колумбийских наемников

    Стала известна готовящаяся к параду Победы военная техника

    Москалькова призвала Украину поддержать пасхальное перемирие

    Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

    В небе над Украиной не зафиксировали ни одной ракеты

    Сербский президент украсил яйца к Пасхе надписью «Я — болван»

    Путин и Собянин пообщались в храме Христа Спасителя

    Патриарх Кирилл поздравил россиян с Пасхой

    В ОАЭ оценили последний обмен пленными между Россией и Украиной

    Путин приехал в храм Христа Спасителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости