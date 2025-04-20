Москалькова призвала Украину поддержать пасхальное перемирие

Москалькова призвала Зеленского поддержать пасхальное перемирие ради украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинцев, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие — гуманный и милосердный шаг. «Удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки», — отметила она.

По мнению Москальковой, Москва надеется, что «здравый смысл должен возобладать». Она призвала поддержать инициативу ради украинских семей.

Ранее Москалькова рассказала, что Россия и Украина достигли масштабной договоренности по пленным военнослужащим.

