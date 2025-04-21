Американские власти обвинили Трампа в попытках подавить инакомыслие

Губернатор Массачусетса Хили: Трамп использует все методы подавления инакомыслия

Президент США Дональд Трамп использует все методы, чтобы и дальше подавлять инакомыслие. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS выступила губернатор штата Массачусетс Мора Хили.

«Это часть того же сценария, который Дональд Трамп использует снова и снова — попытки заткнуть рот критикам, верно? Сначала он пошел на юридические фирмы. Потом он пошел на компании. Потом он пошел на обычных американцев», — сказала глава штата.

По словам Хили, нынешняя администрация в Белом доме пытается «заставить замолчать» всех несогласных с повесткой Вашингтона.

Ранее стало известно о планах Трампа лишить Гарвард статуса университета, освобожденного от уплаты налогов. Причиной такого решения, по словам источников, стало обострение вражды президента с учреждениями Лиги плюща и другими некоммерческими организациями, которые его администрация считает связанными с воук-идеологией (усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости).