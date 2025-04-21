Белый дом высказался об уходе из жизни Папы Римского

Белый дом выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Папы Римского

Белый дом выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Папы Римского Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру»). Об этом американская администрация написала в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Покойся с миром, Папа Франциск», — такая подпись была размещена под постом с двумя фотографиями, на одной из которых глава Белого дома Дональд Трамп и его супруга Мелания общаются с понтификом, а на второй вице-президент Джей Ди Вэнс приветствует Папу, пожимая ему руку.

Папа Римский Франциск ушел из жизни в 8:35 по московскому времени, ему было 88 лет. В феврале этого года понтифик был госпитализирован с двусторонней пневмонией, он также перенес бронхоспазм.