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12:37, 21 апреля 2025Мир

Белый дом высказался об уходе из жизни Папы Римского

Белый дом выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Папы Римского
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Белый дом выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Папы Римского Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру»). Об этом американская администрация написала в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Покойся с миром, Папа Франциск», — такая подпись была размещена под постом с двумя фотографиями, на одной из которых глава Белого дома Дональд Трамп и его супруга Мелания общаются с понтификом, а на второй вице-президент Джей Ди Вэнс приветствует Папу, пожимая ему руку.

Папа Римский Франциск ушел из жизни в 8:35 по московскому времени, ему было 88 лет. В феврале этого года понтифик был госпитализирован с двусторонней пневмонией, он также перенес бронхоспазм.

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