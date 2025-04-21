Вице-президент США рассказал о своей последней встрече с Папой Римским

Вице-президент США Вэнс: Папа Римский Франциск был явно очень болен

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о своей последней встрече с Папой Римским Франциском (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру») и выразил соболезнования в связи с уходом из жизни понтифика. Об этом политик написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Я только что узнал об уходе из жизни Папы Франциска. Мое сердце с миллионами христиан по всему миру, которые его любили. Я был рад видеть его вчера, хотя он был явно очень болен. Но я навсегда запомнил его проповедь, произнесенную им в самые первые дни пандемии COVID-19. Это было действительно прекрасно. Да упокоит Господь его душу», — рассказал вице-президент.

20 апреля Вэнс прибыл в Ватикан и провел короткую встречу с Папой Франциском, во время которой они обменялись пасхальными приветствиями.

Понтифик ушел из жизни в 8:35 по московскому времени, ему было 88 лет. В феврале этого года Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией, он также перенес бронхоспазм.