Беременная россиянка заявила о собравшемся менять ее на «чистую женщину» мусульманине

Россиянка обратилась к имаму Аляутдинову из-за обманувшего ее мусульманина

Еще не принявшая ислам россиянка обратилась к имаму из-за обманувшего ее мусульманина. Это следует из сообщения в Telegram-канале председателя Совета улемов Духовного управления Мусульман, имама Мемориальной мечети в Москве Шамиля Аляутдинова.

По словам россиянки, которая лишь планирует принять новую религию, партнер-мусульманин уже называл ее своей женой, хотя официально никах (заключение свадьбы в мечети) или бракосочетание в ЗАГС совершены не были. Мужчина заявил партнерше, что сочетаться с ней браком не намерен, а когда они расстанутся, то он сменит ее на «чистую женщину» и покается.

Кроме того, россиянка сообщила, что подозревает о своей беременности от собравшегося менять ее на правоверную мусульманку партнера, и уверена, что тот заставит ее сделать аборт.

«Раньше за такие несправедливые и безнравственные деяния, каковыми являются действия вашего “мужа”, строго наказывали, чтобы никому не повадно было ставить в унизительное положение беззащитную женщину. Крайне обидно, что такие “мусульмане” существуют», — ответил россиянке Аляутдинов.

Ранее сообщалось, что религиозный скандал разразился после намаза мусульманина в православном храме.