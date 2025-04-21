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14:16, 21 апреля 2025Россия

Беременная россиянка заявила о собравшемся менять ее на «чистую женщину» мусульманине

Россиянка обратилась к имаму Аляутдинову из-за обманувшего ее мусульманина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Еще не принявшая ислам россиянка обратилась к имаму из-за обманувшего ее мусульманина. Это следует из сообщения в Telegram-канале председателя Совета улемов Духовного управления Мусульман, имама Мемориальной мечети в Москве Шамиля Аляутдинова.

По словам россиянки, которая лишь планирует принять новую религию, партнер-мусульманин уже называл ее своей женой, хотя официально никах (заключение свадьбы в мечети) или бракосочетание в ЗАГС совершены не были. Мужчина заявил партнерше, что сочетаться с ней браком не намерен, а когда они расстанутся, то он сменит ее на «чистую женщину» и покается.

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Кроме того, россиянка сообщила, что подозревает о своей беременности от собравшегося менять ее на правоверную мусульманку партнера, и уверена, что тот заставит ее сделать аборт.

«Раньше за такие несправедливые и безнравственные деяния, каковыми являются действия вашего “мужа”, строго наказывали, чтобы никому не повадно было ставить в унизительное положение беззащитную женщину. Крайне обидно, что такие “мусульмане” существуют», — ответил россиянке Аляутдинов.

Ранее сообщалось, что религиозный скандал разразился после намаза мусульманина в православном храме.

ЖЗЛ
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