Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 21 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл детали встречи Ермака с представителями США

Депутат Рады Дубинский рассказал, что у Ермака состоялся жесткий разговор с США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

У главы офиса президента Украины Андрея Ермака состоялся жесткий разговор с представителями США на встрече в Париже. Об этом заявил находящийся в СИЗО народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в правящей партии «Слуга Народа».

«По слухам из верхушки “Слуг”, встреча Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате», — пишет парламентарий.

По его словам, Вашингтон предъявил Киеву серию ультиматумов по перемирию и сделки по недрам. Дубинский пишет, что США требуют от Украины послушания. В противном случае у Киева «нет шансов».

Нардеп также заявил, что президента страны Владимира Зеленского целенаправленно не пригласили. «Он американцам неприятен, и никто не хочет выслушивать бред, который тот несет», подытожил Дубинский.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что на встрече представителей США, Украины и Европейского союза договорились работать дальше над закреплением договоренностей о прекращении огня. «Мы говорили о продвижении в возможном прекращении огня в ближайшие сроки [на встрече в Париже]. По этой причине мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически закрепить это», — заявил американский чиновник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву нанесли комбинированный удар

    Военные ВСУ въехали в детскую площадку в Харьковской области

    Описана ситуация в российском приграничье после прекращения пасхального перемирия

    В Скандинавии высказались о военном сотрудничестве из-за России

    Стало известно об исчезновении сражавшегося за ВСУ сына Чикатило в зоне СВО

    В России водитель фуры сбил школьника и провез его под капотом еще несколько метров

    В России назвали лицемерием предложение Зеленского о перемирии

    Власти резко повысили прогноз роста цен в России

    В ФССП заявили о росте числа запретов на выезд из России

    Врач указала на простой способ выявить риск ранней смерти за 30 секунд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости