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19:04, 21 апреля 2025Экономика

Экономике США предсказали страдания из-за высокомерия Трампа

FT: Позиции Трампа в переговорах о тарифах намного слабее, чем он думает
Кирилл Луцюк

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Позиции президента США в переговорах о тарифах намного слабее, чем ему кажется. Об этом предупредило издание Financial Times.

Оно напомнило, что остальной мир контролирует 85 процентов мировой экономики и больше не должен постоянно оглядываться на США. В XXI веке доля США в мировом импорте товаров упала с 19 до 13 процентов. Другие страны стали куда менее склонны принимать требования США. Это означает, что высокомерная политика президента США Дональда Трампа обернется в итоге смирением Соединенных Штатов — страны, которая давно потеряла статус крупнейшего в мире производителя товаров и услуг.

Кроме того, оказалось, что инфляционные эффекты тарифов Трампа в основном ударили по его согражданам. Другие страны, столкнувшиеся с шоком спроса, могут просто компенсировать это более мягкой политикой. Иными словами, страдать от действий Вашингтона будут в первую очередь сами США.

Ранее появился прогноз, что антииммиграционная политика Трампа может подорвать рост ВВП, спровоцировать рост инфляции и затормозить экономическую активность.

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