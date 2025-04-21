Джонсон назвал уничтожающий западную цивилизацию мессенджер

Джонсон: WhatsApp уничтожает западную цивилизацию, из-за него падает рождаемость

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил мессенджер WhatsApp в уничтожении западной цивилизации. Об этом он написал в колонке для Daily Mail.

Он посетовал, что люди тратят больше времени на общение в соцсетях и не ходят на вечеринки. «Они не пьют так много, как мое поколение раньше. И, может быть, это объясняет поразительное падение рождаемости», — сказал политик.

Он отметил, что общение вживую более комфортное и предсказуемое, чем разговоры в сети.

В конце февраля Таганский суд Москвы оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей. Мессенджер нарушил российское законодательство в области персональных данных.