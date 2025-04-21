Экс-тренер сборной оценил выступление хоккеиста из Латвии против допуска России к ОИ

Тренер Плющев назвал выступление Даугавиньша против России синдромом Гашека

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил выступление капитана сборной Латвии по хоккею Каспарса Даугавиньша против участия допуска национальной команды в зимних Олимпийских играх (ОИ) 2026 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Плющев назвал поведение хоккеиста синдромом [олимпийского чемпиона по хоккею Доминика] Гашека. «Сейчас идет антироссийская кампания. А завтра все будут в попу нас целовать — и он будет», — посчитал он.

Ранее Даугавиньш заявил, что пока продолжается военный конфликт, Россию не должны допускать до Олимпийских игр. Он добавил, что ждет официального объявления о недопуске россиян.

До этого в Международной федерации хоккея (IIHF) назвали срок принятия решения об участии сборной России в Олимпийских играх-2026. Там отметили, что это произойдет в апреле.