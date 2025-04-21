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09:48, 21 апреля 2025Спорт

Экс-тренер сборной оценил выступление хоккеиста из Латвии против допуска России к ОИ

Тренер Плющев назвал выступление Даугавиньша против России синдромом Гашека
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил выступление капитана сборной Латвии по хоккею Каспарса Даугавиньша против участия допуска национальной команды в зимних Олимпийских играх (ОИ) 2026 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Плющев назвал поведение хоккеиста синдромом [олимпийского чемпиона по хоккею Доминика] Гашека. «Сейчас идет антироссийская кампания. А завтра все будут в попу нас целовать — и он будет», — посчитал он.

Ранее Даугавиньш заявил, что пока продолжается военный конфликт, Россию не должны допускать до Олимпийских игр. Он добавил, что ждет официального объявления о недопуске россиян.

До этого в Международной федерации хоккея (IIHF) назвали срок принятия решения об участии сборной России в Олимпийских играх-2026. Там отметили, что это произойдет в апреле.

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