Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:45, 21 апреля 2025Ценности

Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась и мини-платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lenaperminova

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном образе. Публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость позировала перед камерой в сером облегающем мини-платье без бретелей, которое подчеркивало ее фигуру. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Вдобавок она распустила волосы и надела на голову искусственные кроличьи уши. В то же время в руках модель держала соломенную сумку.

Ранее в апреле бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась без макияжа на отдыхе с молодым партнером. Перминова предстала на размещенном снимке в желтом облегающем мини-платье на тонких бретелях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль поделит депутатов Госдумы на три группы

    Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась и мини-платье без бюстгальтера

    Мэр города в Калифорнии предложил обеспечить бездомных бесплатными наркотиками

    Угольные шахты в ДНР и ЛНР вернут властям и закроют

    Звезда «Универа» прогнала 50 нянь

    Задержанного ФСБ россиянина завербовал бывший одноклассник из СБУ

    Курс доллара упал ниже 80 рублей

    Россиянам посоветовали обязательно включить в рацион орехи и яйца

    Задержанный за работу на СБУ россиянин дал признательные показания

    Обстрел села в Армении со стороны Азербайджана описали фразой «началась война»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости