Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась без макияжа на отдыхе с молодым партнером

Модель Елена Перминова снялась без макияжа на отдыхе на Мальдивах

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась без макияжа на отдыхе с молодым партнером, манекенщиком Тарасом Романовым. Публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в желтом облегающем мини-платье на тонких бретелях. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. В то же время она распустила волосы и продемонстрировала природную внешность.

Известно, что модель проводит отпуск на Мальдивах.

Ранее в апреле экс-возлюбленная российского миллиардера показала откровенное фото нового избранника. Знаменитость запечатлела Романова в белом полотенце.