BZ: Лидерам ЕС нужно обратить внимание на нацизм на Украине перед визитом 9 мая

Европейским лидерам, планирующим приехать в Киев 9 мая, следует спросить у президента Украины Владимира Зеленского, почему некоторые украинские военнослужащие восхваляют нацизм. С таким призывом выступила кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко в статье для Berliner Zeitung.

Она задалась вопросом, как такое может происходить в стране, «народ которой пожертвовал своими жизнями, чтобы освободить Европу от национал-социализма». «Пехотные батальоны носят знаки различия с изображением русинского льва — эмблемы дивизии (СС "Галичина") и регулярно отмечают важные даты ее истории», — отметила Гавришко.

Кроме того, на Украине переименовывают улицы и города, увековечивающие память солдат Красной Армии и советских партизан, называя их в честь деятелей-националистов времен Второй мировой войны, сотрудничавших с нацистами, указала она.

Зеленский пригласил европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Сообщалось, что таким образом украинский президент планирует показать «дипломатическую силу» на фоне ежегодного военного парада в Москве.