Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 21 апреля 2025Мир

Глава Минобороны Германии нашел интимную связь немцев с оружием

Глава МО ФРГ Писториус заявил, что у немцев есть интимные отношения с оружием
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

У немцев есть интимные связи с оружием, и причины такого пристального отношения остаются непонятными. Такое необычное заявление сделал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает газета The Telegraph.

«Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием», — сказал глава оборонного ведомства.

Как отмечают авторы материала, странное заявление Писториуса было связано с вопросом отправки Германией оружия Украине. В частности, его слова были комментарием вокруг публичных дебатов о поставке Киеву дальнобойных ракет Taurus и соответствующей дискуссии по этой проблеме.

14 апреля будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами. При этом сообщается, что его партнеры по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) колеблются и не хотят соглашаться на такую меру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия несколько раз атаковала Украину за ночь. По регионам ударили ракетами, дронами-камикадзе и авиабомбами

    Задержанный за работу на СБУ россиянин дал признательные показания

    Обстрел села в Армении со стороны Азербайджана описали фразой «началась война»

    Признавшаяся в любви к Бандере Наргиз выступила на русском языке

    Названо количество нарушений со стороны ВСУ во время пасхального перемирия

    Леня Голубков из рекламы МММ экстренно обратился к врачам

    Москвичей предупредили о похолодании на 10 градусов

    В Минобороны сообщили о соблюдении Россией режима прекращения огня

    Минобороны отчиталось о действиях армии России после окончания перемирия

    Папарацци сняли популярного 61-летнего актера с голым торсом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости