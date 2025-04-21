Глава Минобороны Германии нашел интимную связь немцев с оружием

Глава МО ФРГ Писториус заявил, что у немцев есть интимные отношения с оружием

У немцев есть интимные связи с оружием, и причины такого пристального отношения остаются непонятными. Такое необычное заявление сделал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает газета The Telegraph.

«Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием», — сказал глава оборонного ведомства.

Как отмечают авторы материала, странное заявление Писториуса было связано с вопросом отправки Германией оружия Украине. В частности, его слова были комментарием вокруг публичных дебатов о поставке Киеву дальнобойных ракет Taurus и соответствующей дискуссии по этой проблеме.

14 апреля будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами. При этом сообщается, что его партнеры по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) колеблются и не хотят соглашаться на такую меру.