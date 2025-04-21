Главный миф о здоровом образе жизни опровергли

Терапевт Харпер: Ни один продукт сам по себе не поможет сохранить здоровье

Суперпродуктов, оказывающих комплексный оздоровительный эффект на организм, не существует, убеждена терапевт и автор книги о долголетии Дон Харпер. Главный миф о здоровом образе жизни она опровергла в беседе с HuffPost.

Харпер заявила, что ни один продукт сам по себе не поможет увеличить шансы прожить долгую жизнь и сохранить здоровье. «Когда я вижу утверждения, что какой-то один "суперпродукт" помогает достичь этой задачи, я просто отмахиваюсь», — уверяет она.

По мнению терапевта, вместо того чтобы зацикливаться на включении в меню одного продукта с репутацией суперфуда, нужно просто питаться разнообразно. Сама она придерживается правила радуги, то есть старается приготовить блюдо так, чтобы в нем было как можно больше цветов. Еще один принцип Харпер в питании — это воспринимать овощи как основное блюдо, а мясо или иной белок — как дополнение к нему.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал, что годами наблюдал за рационом долгожителей и обнаружил в их рационе один общий продукт. По его словам, объединяющим ингредиентом в их меню была фасоль.