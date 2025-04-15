Назван увеличивающий продолжительность жизни продукт

Исследователь долголетия Бюттнер: Бобовые могут продлить жизнь на четыре года

Ежедневное употребление фасоли и других бобовых увеличивает продолжительность жизни на четыре года, считает исследователь долголетия Дэн Бюттнер. Слова эксперта приводит Daily Mirror.

Годами наблюдая за рационом долгожителей, Бюттнер пришел к выводу, что бобовые должны стать такой же базовой частью здорового питания, как цельные злаки, зелень, овощи и орехи. «Если вы едите около чашки бобов в день, то, вероятно, можете увеличить ожидаемую продолжительность жизни на четыре года», — заявил эксперт.

Главным плюсом фасоли, гороха и подобных продуктов Бюттнер назвал соединение в них белка и клетчатки. По его словам, такое сочетание одновременно насыщает, дает энергию и защищает от многих хронических заболеваний, таких как диабет второго типа, болезни сердца и воспалительные заболевания кишечника. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, бобовые могут снизить уровень холестерина в крови.

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