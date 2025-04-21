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07:04, 21 апреля 2025Силовые структуры

Google признали виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных

Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО военных
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в разглашении персональных данных российских военнослужащих, погибших в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«[В Роскомнадзор] поступили решения о признании информации, содержащей сведения, раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения СВО, имена погибших, а также их персональные данные, информацией, распространение которой в РФ запрещено», — указано в документе.

Утверждается, что такие сведения распространялись на принадлежащем Google видеохостинге YouTube. Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»), ей назначили штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

Ранее еще одна страна обвинила Google в нарушении законов. Японское антимонопольное ведомство потребовало, чтобы компания перестала оказывать давление на производителей смартфонов.

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