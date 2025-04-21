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05:21, 21 апреля 2025Мир

В США рассказали о ярости Трампа из-за Гарварда

WSJ: Власти США могут лишить Гарвард финансирования на еще миллиард долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Власти США намерены сократить финансирование Гарварда еще на один миллиард долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, администрация президента Дональда Трампа пришла в ярость из-за отказа руководства учебного заведения внести изменения в свою кадровую и образовательную политику. В связи с этим она планирует урезать финансирование медицинских исследований университета.

Ранее стало известно о желании администрации Трампа лишить Гарвард статуса университета, освобожденного от уплаты налогов.

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