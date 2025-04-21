В США рассказали о ярости Трампа из-за Гарварда

WSJ: Власти США могут лишить Гарвард финансирования на еще миллиард долларов

Власти США намерены сократить финансирование Гарварда еще на один миллиард долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, администрация президента Дональда Трампа пришла в ярость из-за отказа руководства учебного заведения внести изменения в свою кадровую и образовательную политику. В связи с этим она планирует урезать финансирование медицинских исследований университета.

Ранее стало известно о желании администрации Трампа лишить Гарвард статуса университета, освобожденного от уплаты налогов.