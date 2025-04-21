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16:06, 21 апреля 2025Силовые структуры

Исполнитель теракта в крокусе рассказал о выпитой «странной» воде перед нападением

Исполнители теракта в «Крокусе» пили перед нападением воду со странный привкусом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Террорист Далерджон Мирзоев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), участвовавший в 2024 году в нападении на «Крокус сити холл» рассказал следователям о странной воде, которую вместе с сообщниками пил перед атакой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его данным, воду всем участникам нападения передал Шамсутдин Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). У напитка был странный привкус, но после вылитого боевики ощутили прилив сил и ярости, при этом чувство страха отключилось. Мирзоев отметил, что раньше не мог поднять руку даже на курицу, но после выпитого без страха пошел на преступление.

Ранее террористы рассказали, что изначально планировали совершение терактов на Красной площади и в московской синагоге.

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