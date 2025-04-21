Иванка Трамп в бикини покаталась на серфе

Дочь президента США Иванка Трамп в бикини покаталась на серфе в Коста-Рике

Американская предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп попала в объектив папарацци во время отдыха в Коста-Рике. Снимки публикует TMZ.

43-летняя знаменитость покаталась на серфе в бикини черного цвета. На размещенных кадрах видно, что дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа собрала волосы в низкий хвост, отказавшись от макияжа и аксессуаров.

Известно, что бизнесвумен отдыхает в Коста-Рике вместе с семьей.

В январе Иванка Трамп вышла на публику в платье люксового бренда Oscar de la Renta и угодила в скандал.