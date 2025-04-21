Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:53, 21 апреля 2025Ценности

Иванка Трамп в бикини покаталась на серфе

Дочь президента США Иванка Трамп в бикини покаталась на серфе в Коста-Рике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Американская предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп попала в объектив папарацци во время отдыха в Коста-Рике. Снимки публикует TMZ.

43-летняя знаменитость покаталась на серфе в бикини черного цвета. На размещенных кадрах видно, что дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа собрала волосы в низкий хвост, отказавшись от макияжа и аксессуаров.

Известно, что бизнесвумен отдыхает в Коста-Рике вместе с семьей.

В январе Иванка Трамп вышла на публику в платье люксового бренда Oscar de la Renta и угодила в скандал.

Что думаешь? Оцени!
    Материалы по теме:
    Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
    Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
    3 марта 2025
    Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
    Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
    3 марта 2025
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    Запашный рассказал о подарке из рук Папы Римского

    Регистрацию KIA новых товарных знаков в России объяснили

    Главный миф о здоровом образе жизни опровергли

    Россиянам захотели запретить покупать жилье за наличные

    Китай стал меньше покупать у США мяса и рыбы

    Родственники Хачатуряна обжалуют посмертный приговор

    Кремль пообещал предоставить данные о нарушении перемирия Киевом

    Племянник тиранившего дочерей Хачатуряна отреагировал на приговор

    В офисе Зеленского отреагировали на смерть Папы Римского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости