Израиль и Иран выразили соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

Израиль и Иран выразили соболезнования из-за смерти Папы Римского Франциска

Президент Израиля Ицхак Герцог и МИД Ирана выразили соболезнования христианском миру в связи со смертью Папы Римского Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу выразить глубочайшие соболезнования христианскому миру и особенно христианским общинам Израиля — Святой Земли — в связи с утратой их великого духовного отца, его святейшества Папы Римского Франциска. Это был человек глубокой веры и милосердия (...). Он выражал справедливое мнение о том, что очень важно укреплять связи с еврейским миром, а также продвигать межконфессиональный диалог для большего взаимопонимания и уважения», — отметил израильского лидер.

Кроме того, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи во время брифинга также выразил соболезнования христианам всего мира в связи с кончиной Папы Франциска.

Понтифик ушел из жизни в 8:35 по московскому времени, ему было 89 лет. В феврале этого года Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией, он также перенес бронхоспазм.