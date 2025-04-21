США потребовали от Киева отреагировать на план Трампа по урегулированию конфликта

WSJ: США давят на Украину, чтобы Киев отреагировал на план по урегулированию

США оказывают дипломатическое давление на Украину и требуют, чтобы Киев отреагировал на ряд далеко идущих идей администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, включающих возможное признание Вашингтоном присоединение Крыма Россией в 2014 году и отказ Киева от членства в НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам западных чиновников, план Трампа был изложен в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками американской администрации своим украинским и европейским коллегам в Париже в четверг.

«США теперь ждут ответа Киева, который, как ожидается, будет получен на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если будет достигнуто совпадение позиций Америки, Европы и Украины, предложения могут быть переданы Москве», — говорится в материале.

Как отмечает издание, дипломатический натиск США призван подготовить почву для прекращения огня и возможного урегулирования. Высокопоставленный представитель Госдепартамента назвал данные идеи «вариантами для взвешивания Киевом», а не предложением «бери или уходи». По его словам, «список потенциальных вариантов» был предоставлен «для обсуждения и обратной связи».

Ранее стало известно, что США хотят дать Запорожской атомной электростанции (АЭС) и окружающей территории нейтральный статус, чтобы взять ее под свой контроль. Кто именно будет управлять ЗАЭС в случае согласия России на это условие также не раскрывается.

