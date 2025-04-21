Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:16, 21 апреля 2025Мир

США потребовали от Киева отреагировать на план Трампа по урегулированию конфликта

WSJ: США давят на Украину, чтобы Киев отреагировал на план по урегулированию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Burden / Unsplash

США оказывают дипломатическое давление на Украину и требуют, чтобы Киев отреагировал на ряд далеко идущих идей администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, включающих возможное признание Вашингтоном присоединение Крыма Россией в 2014 году и отказ Киева от членства в НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам западных чиновников, план Трампа был изложен в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками американской администрации своим украинским и европейским коллегам в Париже в четверг.

«США теперь ждут ответа Киева, который, как ожидается, будет получен на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если будет достигнуто совпадение позиций Америки, Европы и Украины, предложения могут быть переданы Москве», — говорится в материале.

Как отмечает издание, дипломатический натиск США призван подготовить почву для прекращения огня и возможного урегулирования. Высокопоставленный представитель Госдепартамента назвал данные идеи «вариантами для взвешивания Киевом», а не предложением «бери или уходи». По его словам, «список потенциальных вариантов» был предоставлен «для обсуждения и обратной связи».

Ранее стало известно, что США хотят дать Запорожской атомной электростанции (АЭС) и окружающей территории нейтральный статус, чтобы взять ее под свой контроль. Кто именно будет управлять ЗАЭС в случае согласия России на это условие также не раскрывается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву нанесли комбинированный удар

    Военные ВСУ въехали в детскую площадку в Харьковской области

    Описана ситуация в российском приграничье после прекращения пасхального перемирия

    В Скандинавии высказались о военном сотрудничестве из-за России

    Стало известно об исчезновении сражавшегося за ВСУ сына Чикатило в зоне СВО

    В России водитель фуры сбил школьника и провез его под капотом еще несколько метров

    В России назвали лицемерием предложение Зеленского о перемирии

    Власти резко повысили прогноз роста цен в России

    В ФССП заявили о росте числа запретов на выезд из России

    Врач указала на простой способ выявить риск ранней смерти за 30 секунд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости