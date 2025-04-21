Китай ответил на пошлины США туалетными ершиками в виде Трампа

OC: В Китае массово раскупают туалетные ершики в виде головы Трампа

В Китае начали массово раскупать туалетные ершики в виде головы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Oddity Central.

Такие ершики появились еще в ходе первого президентского срока Трампа, однако тогда они представляли из себя забавный сувенир. Сейчас же ершики, спрос на которые серьезно вырос, стали символом протеста китайцев против пошлин Трампа на продукцию из КНР, утверждает портал.

Ранее Трамп рассказал о желающих отмены пошлин лидерах стран. Трамп призвал их исправить «последствия десятилетий злоупотреблений» и добиться взаимности, однако это будет «нелегко». «Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть!», — написал он.