Стилист Лисовец заявил, что у следующих бьюти-трендам женщин заторможенные лица

Стилист Владислав Лисовец оценил следующих бьюти-трендам девушек фразой «все с заторможенным лицом». Его комментарий приводит 5-tv.ru.

Основатель собственной школы стиля заявил, что в соцсетях в настоящее время не превалирует мода на естественность. Так, популярные в медийном пространстве женщины стараются искусственно улучшать свою внешность, следуя определенным стандартам красоты. Например, они специальным образом корректируют губы, брови и ресницы.

«Все с заторможенным лицом, неживым. (...) В городе видишь живые лица, а если смотреть социальные сети — то еще эти маски, фильтры, фотошоп, и они все на одно лицо», — указал собеседник издания.

Кроме того, Лисовец отметил, что знаменитости также воспроизводят одинаковый типаж. «Я мог бы назвать 10-15 известных женщин, которых я отличить вообще не могу. В принципе, у них одинаковый макияж», — описал свои впечатления эксперт.

В марте Лисовец также объяснил желание россиян чрезмерно наряжаться.