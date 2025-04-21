Лоза обвинил российский телеканал в беспредельном хамстве

Певец Юрий Лоза обвинил руководство телеканала НТВ в хамском поведении

Певец и композитор Юрий Лоза возмутился поведением руководства российского телеканала НТВ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сколько раз давал себе слово не контачить с НТВ и опять нарвался на их беспредельное хамство», — заявил Лоза. Музыкант рассказал, что ему предложили поучаствовать в программе «Место встречи» и он согласился на это после долгих уговоров, так как на тот день у него была запланирована другая съемка.

По словам композитора, представители телеканала указали на то, что темой передачи будет «патриотизм на эстраде» — то, что «по его части». «В воскресенье после обеда с НТВ сообщают, что нашелся другой спикер и мои услуги не нужны. Мне стало интересно — кем они решили меня заменить, но они отвечать отказались», — написал он, подчеркнув, что ругает себя за то, что поддался уговорам.

Ранее Юрий Лоза ответил на слова депутата Госдумы Нины Останиной о бесплатных концертах ко Дню Победы.