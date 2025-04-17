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13:05, 17 апреля 2025Культура

Юрий Лоза отказался от бесплатных выступлений на 9 Мая

Певец Юрий Лоза осудил идею бесплатных выступлений ко Дню Победы
Ольга Коровина

Фото: Любимов Андрей / АГН «Москва»

Певец и композитор Юрий Лоза ответил на слова депутата Государственной Думы Нины Останиной о бесплатных концертах ко Дню Победы. Его комментарий приводит «Абзац».

«Если выделяются деньги, то почему артисты должны работать бесплатно? Если деньги не выделяются совсем — тогда другое дело», — заявил Лоза. Певец отметил, что российские футболисты получают миллионы за свою работу, поэтому он тоже не готов выступать безвозмездно. «Когда мне говорят, что надо работать бесплатно, я отвечаю: "Ребят, почему мы собираем на больных детей и на СВО, если такие деньги платят футболистам?"» — добавил музыкант.

14 апреля Останина раскритиковала российских артистов за «покупной патриотизм». Депутат отметила, что музыканты не должны получать многомиллионные гонорары, особенно когда речь идет о выступлениях ко Дню Победы. По ее словам, следует выступать «от души» в качестве благодарности ветеранам за то, что «мы сегодня живы».

Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев осудил идею бесплатных выступлений к 9 Мая. Певец отметил, что профессиональные музыканты должны получать гонорары за выступления, и заявил, что они жертвуют собой ради народной любви.

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