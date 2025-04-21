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20:39, 21 апреля 2025Экономика

Медведь прогулялся по детской площадке в Сочи и попал на видео

Медведя заметили на детской площадке в Сочи
Александра Качан (Редактор)

На улицах сел Третья Рота и Нор-Луйс в Сочи заметили двух медведей. Один из них прогулялся по местной детской площадке и попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Типичный Сочи».

Медведи появились в населенных пунктах ночью. Запечатлеть животное удалось с помощью камеры видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как животное переходит узкую автомобильную дорогу и неспешно проходит вдоль низкого забора вокруг детской площадки. Затем хищник замечает приближающуюся машину и переходит на бег.

Ранее в лифте одного из жилых домов в Москве обнаружили змею. Жильцы вызвали спасателей, которые установили, что рептилия относится к неядовитым молочным змеям.

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