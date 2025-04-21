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21:27, 21 апреля 2025Мир

МИД России выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского

МИД России выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Россия выражает соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска и надеется, что его курс по укреплению мира будет продолжен. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

«В период его понтификата Россия и Святой Престол последовательно развивали конструктивный диалог, наращивая совместные усилия по защите традиционных духовно-нравственных ценностей и построению справедливого миропорядка, обеспечивающего гармоничное и равноправное сосуществование всех стран и народов», — говорится в сообщении.

В МИД России выразили надежду, что новый понтифик продолжит усилия Франциска по укреплению мира, безопасности и стабильности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля состояние понтифика резко ухудшилось. По словам источников, им поступил телефонный звонок после шести утра и их оповестили о «необходимости быть наготове». Папа Римский ушел из жизни в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник. Понтифику было 88 лет.

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