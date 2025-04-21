Московские полицейские задержали 14 человек за продажу БАДов под видом лекарств

В Москве полиция задержала 14 человек, продававших БАДы под видом лекарств

В Москве полицейские задержали 14 человек, продававших гражданам БАДы под видом лекарств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, задержанные рекламировали в интернете и СМИ медицинские услуги. Через сеть колл-центров они звонили людям, нуждающимся в лечении, представлялись врачами и ставили диагнозы без осмотра. Затем фигуранты убеждали потерпевших купить БАДы, обещая выздоровление.

Десять участников группы уже находятся под подпиской о невыезде, организаторы — в СИЗО. Возбуждены дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество») и статье 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.

Ранее в Москве предъявили обвинение 14 россиянам, обвиняемым в торговле контрафактными лекарствами.