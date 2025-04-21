Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:17, 21 апреля 2025Силовые структуры

Московские полицейские задержали 14 человек за продажу БАДов под видом лекарств

В Москве полиция задержала 14 человек, продававших БАДы под видом лекарств
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Москве полицейские задержали 14 человек, продававших гражданам БАДы под видом лекарств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, задержанные рекламировали в интернете и СМИ медицинские услуги. Через сеть колл-центров они звонили людям, нуждающимся в лечении, представлялись врачами и ставили диагнозы без осмотра. Затем фигуранты убеждали потерпевших купить БАДы, обещая выздоровление.

Десять участников группы уже находятся под подпиской о невыезде, организаторы — в СИЗО. Возбуждены дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество») и статье 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.

Ранее в Москве предъявили обвинение 14 россиянам, обвиняемым в торговле контрафактными лекарствами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву нанесли комбинированный удар

    На Западе раскрыли судьбу Украины после отказа Трампа от предложения Зеленского

    Московские полицейские задержали 14 человек за продажу БАДов под видом лекарств

    Военкор подвел итоги объявленного Путиным пасхального перемирия

    Google признали виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных

    В Японии отреагировали на пасхальное перемирие

    Раскрыты секреты умопомрачительного секса в машине

    45-летняя певица похвасталась мускулами на фото в купальнике

    У Трампа не нашлось плана по решению одной острой проблемы США

    В США рассказали о царящем в Пентагоне «тотальном хаосе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости