14 торговцев задержали с контрафактными лекарствами на 100 миллионов рублей

В Москве ФСБ задержала 14 торговцев с контрафактными лекарствами на 100 млн

В Москве предъявили обвинение 14 россиянам, обвиняемым в торговле контрафактными лекарствами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет Росси (СКР).

По данным следствия, группировка занималась ввозом в Россию контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств. Позже через знакомых сотрудников столичной фармацевтической фирмы им удалось сбыть препараты на сумму свыше 250 тысяч рублей. Как рассказали Ленте.ру в пресс-службе столичного МВД, сотрудники правоохранительных органов провели порядка 14 обысков в аптеках и складских помещениях, где изъяли лекарства на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.

Следствие намерено добиваться ареста подозреваемых и о помещении их в СИЗО на время расследования.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ФСБ пресекла канал контрабанды продукции военного назначения.