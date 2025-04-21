Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:22, 21 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о похолодании на 10 градусов

Синоптик Вильфанд: В Москве похолодает на 10 градусов с 24 апреля
Виктория Клабукова

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В ближайшие дни в Москве наступит похолодание. Каких перемен ждать от погоды, столичных жителей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

Согласно первоначальным прогнозам синоптика, похолодание намечалось в Московском регионе со среды, 23 апреля. Однако, по последним сведениям, новая волна холодов двинется на Москву с четверга, 24-го числа. С этого дня воздух резко остынет на 10 градусов: температура опустится до 15-20 градусов тепла, ночью ожидается не больше плюс 10 градусов. Несмотря на ощутимое похолодание, такие показатели все еще будут превышать климатическую норму. Температура будет держаться на 4-5 градусов выше нормы для третьей декады апреля, отмечает Вильфанд.

В дальнейшем температура упадет еще ниже. Как уточняет метеоролог, столбики термометров опустятся до плюс 11-16 градусов днем и плюс 4-9 градусов ночью. Таким образом, температура к концу рабочей недели, наконец, выйдет к климатической норме апреля. В выходные, 26-27 апреля, в Москве ожидается еще больший спад температуры, допускает Вильфанд.

Волне холодов в столице предшествовал очередной тепловой рекорд. Только в воскресенье, 20 апреля, Москва побила 30-летний температурный рекорд: столбики термометров добрались до отметки в плюс 24,4 градуса. В последний раз подобный показатель фиксировался лишь в 1995 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия несколько раз атаковала Украину за ночь. По регионам ударили ракетами, дронами-камикадзе и авиабомбами

    Задержанный за работу на СБУ россиянин дал признательные показания

    Обстрел села в Армении со стороны Азербайджана описали фразой «началась война»

    Признавшаяся в любви к Бандере Наргиз выступила на русском языке

    Названо количество нарушений со стороны ВСУ во время пасхального перемирия

    Леня Голубков из рекламы МММ экстренно обратился к врачам

    Москвичей предупредили о похолодании на 10 градусов

    В Минобороны сообщили о соблюдении Россией режима прекращения огня

    Минобороны отчиталось о действиях армии России после окончания перемирия

    Папарацци сняли популярного 61-летнего актера с голым торсом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости