Москвичей предупредили о похолодании на 10 градусов

Синоптик Вильфанд: В Москве похолодает на 10 градусов с 24 апреля

В ближайшие дни в Москве наступит похолодание. Каких перемен ждать от погоды, столичных жителей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

Согласно первоначальным прогнозам синоптика, похолодание намечалось в Московском регионе со среды, 23 апреля. Однако, по последним сведениям, новая волна холодов двинется на Москву с четверга, 24-го числа. С этого дня воздух резко остынет на 10 градусов: температура опустится до 15-20 градусов тепла, ночью ожидается не больше плюс 10 градусов. Несмотря на ощутимое похолодание, такие показатели все еще будут превышать климатическую норму. Температура будет держаться на 4-5 градусов выше нормы для третьей декады апреля, отмечает Вильфанд.

В дальнейшем температура упадет еще ниже. Как уточняет метеоролог, столбики термометров опустятся до плюс 11-16 градусов днем и плюс 4-9 градусов ночью. Таким образом, температура к концу рабочей недели, наконец, выйдет к климатической норме апреля. В выходные, 26-27 апреля, в Москве ожидается еще больший спад температуры, допускает Вильфанд.

Волне холодов в столице предшествовал очередной тепловой рекорд. Только в воскресенье, 20 апреля, Москва побила 30-летний температурный рекорд: столбики термометров добрались до отметки в плюс 24,4 градуса. В последний раз подобный показатель фиксировался лишь в 1995 году.