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04:00, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Мужчина устроил пожар в ванной и заинтриговал пользователей сети

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Reddit

Пользователь Reddit под ником luvmapls показал фото своей ванной комнаты после пожара и рассказал историю о том, как он случайно его устроил. В комментариях многие признались, что история их заинтриговала.

На фото, которое разметил мужчина, видна ванная комната, угол который почернел. «Я спалил ванную», — подписал автор публикации снимок. Он объяснил, что пожар произошел, когда он решил провести небольшой ритуал — сжечь карту «Пиковой Дамы» в чаше. Во время этого процесса дверь в ванную комнату захлопнулась, создав сильное движение воздуха, которое и поспособствовало распространению огня.

«Я подозреваю, что мой маслянистый гель для душа (виден в углу) был отличным топливом», — добавил мужчина

В комментариях пользователи назвали ситуацию крайне странной, посчитав, что пожар не может произойти в том месте, где обычно течет вода, и отметили, что история вызвала у них огромное количество вопросов: «Огонь? В Ванной? Это самое странное, что я когда-либо слышал!», «Это буквально полная противоположность тому, что обычно должно происходить в ванной», — написали они.

Ранее другой пользователь Reddit под ником Smart_Isopod93 поделился фотографией, на которой показал квадратные деревья в парке. Его снимок напугал многих пользователей.

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