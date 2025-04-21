На Украине похитители людей выдали себя за военкомов

В Одессе задержаны похитители людей, которые выдали себя за военкомов

В Одессе задержаны три «члена общественной организации», которые выдавали себя за сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и незаконно удерживали людей. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на украинскую прокуратуру.

По данным издания, подозреваемые ходили в похожей на ТЦК форме, ездили на камуфлированном автомобиле и под предлогом мобилизационных мероприятий останавливали граждан. Прокуратура также сообщила, что члены группировки применяли к людям физическое насилие и принудительно помещали их в машину. При этом один из пострадавших сумел вызвать полицию.

Ранее ТЦК попытались мобилизовать пришедших освятить куличи украинцев. Увидев военкомов, мужчины разбежались.

До этого в Кривом Роге пес защитил хозяина от мобилизации. Заметив животное, сотрудник ТЦК отошел на небольшую дистанцию, после чего обменялся с мужчиной несколькими фразами, а затем развернулся и ушел.