Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 21 апреля 2025Бывший СССР

На Украине похитители людей выдали себя за военкомов

В Одессе задержаны похитители людей, которые выдали себя за военкомов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd Weißbrod / Reuters

В Одессе задержаны три «члена общественной организации», которые выдавали себя за сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и незаконно удерживали людей. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на украинскую прокуратуру.

По данным издания, подозреваемые ходили в похожей на ТЦК форме, ездили на камуфлированном автомобиле и под предлогом мобилизационных мероприятий останавливали граждан. Прокуратура также сообщила, что члены группировки применяли к людям физическое насилие и принудительно помещали их в машину. При этом один из пострадавших сумел вызвать полицию.

Ранее ТЦК попытались мобилизовать пришедших освятить куличи украинцев. Увидев военкомов, мужчины разбежались.

До этого в Кривом Роге пес защитил хозяина от мобилизации. Заметив животное, сотрудник ТЦК отошел на небольшую дистанцию, после чего обменялся с мужчиной несколькими фразами, а затем развернулся и ушел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    Ребенок пострадал от взрыва гранаты в российском регионе

    Россиян предупредили о наказании за хранение бензина в гараже

    Турист был пойман за курением в Азии и оказался под угрозой тюрьмы

    Роботакси назвали спасением для Tesla

    Назван возможный глава штаба будущей армии ЕС

    Харламов рассказал о попадании в КВН

    Суд приступил к рассмотрению дела лидера «Левого фронта» об оправдании терроризма

    В Армении подтвердили обстрелы со стороны Азербайджана

    Стриптизер оголился в доме престарелых и рассмешил пожилых женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости