На Украине захотели мобилизовать вечных студентов

Кабмин Украины предложил лишить отсрочки от мобилизации часть студентов

На Украине предложили лишить отсрочки от мобилизации студентов старше 25 лет, получающих образование повторно. С соответствующим предложением выступил кабинет министров, передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Рост количества судебных исков студентов, получающих образование в непоследовательном порядке, также требуют доработки изменений в законодательство, которые устранят основания для оспаривания существующих правовых норм», — сообщили в правительстве.

Кабмин считает, что многие мужчины старше 25 лет, которые уже получили диплом, поступали в учебные заведения на равный или более низкий уровень образования, чтобы избежать мобилизации. За последние полгода число таких студентов выросло до 17 тысяч в профессиональных учебных заведениях и до 75 тысяч в учреждениях среднего профессионального образования.

Ранее данный закон только внесли на рассмотрение, 18 апреля карточка документа появилась на сайте парламента. Кабинет министров Украины также предложил лишить отсрочки студентов, обучающихся за границей.