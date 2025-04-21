Наемника из Грузии заочно осудят в России

В ДНР будут заочно судить наемника из Грузии Созиашвили

В Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) направлено уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина Грузии Амбако Созиашвили, обвиненного в наемничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, с марта 2022 года по февраль 2025 года Созиашвили приехал на территорию Украины, вступил в вооруженное формирование «Грузинский национальный легион», где прошел военную подготовку и получил оружие, боеприпасы, обмундирование и спецснаряжение.

После этого он участвовал в боевых действиях против российских военных, за что получил 2,8 миллиона рублей.

Известно, что уроженец села Диди-Инчхури имеет высшее образование. Во время учебы он проходил спецподготовку по стандартам НАТО и стажировался на базе в Турции, после чего получил зеленый берет и продолжил службу в ССО Сил обороны Грузии. Сам он является старшим лейтенантом запаса.

Созиашвили объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее сообщалось, что в ДНР будут заочно судить гражданина Швеции Тобиаса Энгквиста.