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17:42, 21 апреля 2025Силовые структуры

Шведского наемника заочно осудят в России

В ДНР будут заочно судить наемника из Швеции Энгквиста
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Генпрокуратуры России

В Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) направлено уголовное дело о наемничестве в отношении 28-летнего гражданина Королевства Швеция Тобиаса Энгквиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Энгквиста обвиняют в преступлении по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. По версии следствия, с мая 2022 года по февраль 2025 года мужчина прибыл через Польшу на территорию Украины и вступил в вооруженное формирование «Интернациональный легион». Там его обеспечили оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.

Энгквист также прошел обучение на военном полигоне, после чего был распределен для участия в боевых действиях в Донбассе. За это он получил денежное вознаграждение в эквиваленте более 5,4 миллионов рублей.

Иностранца объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно осудили воевавших за ВСУ наемников из Грузии и Великобритании.

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