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17:15, 21 апреля 2025Ценности

Одна деталь в образе Сары Джессики Паркер смутила пользователей сети

Екатерина Ештокина

Фото: Aissaoui Nacer / Backgrid USA / Legion-Media

Одна деталь в образе американской актрисы и продюсера Сары Джессики Паркер смутила пользователей сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

60-летняя знаменитость снялась в рекламе с моделью Эльзой Хоск в Париже, Франция. Папарацци запечатлели звезду в цветочной блузе и пышной юбке ниже колена. В качестве обуви она выбрала укороченные коричневые угги, декорированные белым мехом на носке.

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В свою очередь Хоск была запечатлена в плаще цвета хаки, зеленом джемпере и голубой рубашке. Поклонники неоднозначно оценили наряд Паркер в комментариях под материалом.

«Угги так устарели. Тем временем Саре отчаянно нужен новый стилист и полная переделка прически и макияжа. Прикрыть шею тоже было бы отличной идеей», «Угги — это домашняя обувь, в которой удобство и красота несовместимы», «Это один из нарядов, который действительно смотрелся бы лучше с парой черных каблуков», «Комфорт важен. Но они уродливы», — высказались они.

В мае 2024 года Сара Джессика Паркер раскрыла отношение к своей внешности. Знаменитость призналась, что ей не нравится быть худой и трудно набрать вес.

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