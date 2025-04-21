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11:46, 21 апреля 2025Мир

Папа Римский встретился с вице-президентом США накануне ухода из жизни

Папа Римский Франциск встретился с Вэнсом накануне ухода из жизни
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Папа Римский Франциск встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом накануне ухода из жизни. Об этом сообщило издание Vatican News.

«Утром в Пасхальное воскресенье (20 апреля — прим. "Ленты.ру"), вскоре после 11:30 утра, Папа Франциск провел короткую личную встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди (Джеймсом Дэвидом) Вэнсом», — сообщается в публикации.

По данным пресс-службы Ватикана, между понтификом и американским вице-президентом состоялся обмен мнениями о международной обстановке, в том числе о странах, затронутых военными конфликтами. В ходе встречи также были обсуждены вопросы политической напряженности и гуманитарных кризисов.

21 апреля Папы Римского не стало на 89-м году жизни.

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