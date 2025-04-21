Песков рассказал об издержках мирного урегулирования

Поиск путей мирного урегулирования военного конфликта на Украине не может проходить публично. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он упомянул сообщение агентства Bloomberg о том, что США готовы признать Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Россией и Украиной. По его словам, сейчас появляется много подобных сообщений, но к ним следует относится очень аккуратно. Песков добавил, что поиск путей мирного урегулирования не должен проходить в публичной плоскости, так как проходит «в абсолютно дискретном режиме».
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в рамках мирного плана США предложили Украине признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. При этом источники издания отметили, что план США не подразумевает признание новых российских территорий, вошедших в состав страны после 2022 года.
До этого США представили план по Украине с сохранением территорий за Россией. Помимо прочего, предложение США предполагает отказ от обсуждения членства Украины в НАТО.