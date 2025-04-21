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13:05, 21 апреля 2025Бывший СССР

Песков рассказал об издержках мирного урегулирования

Песков: Поиск путей мирного урегулирования на Украине не может идти публично
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Поиск путей мирного урегулирования военного конфликта на Украине не может проходить публично. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он упомянул сообщение агентства Bloomberg о том, что США готовы признать Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Россией и Украиной. По его словам, сейчас появляется много подобных сообщений, но к ним следует относится очень аккуратно. Песков добавил, что поиск путей мирного урегулирования не должен проходить в публичной плоскости, так как проходит «в абсолютно дискретном режиме».

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в рамках мирного плана США предложили Украине признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. При этом источники издания отметили, что план США не подразумевает признание новых российских территорий, вошедших в состав страны после 2022 года.

До этого США представили план по Украине с сохранением территорий за Россией. Помимо прочего, предложение США предполагает отказ от обсуждения членства Украины в НАТО.

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