Песков рассказал об угрозе вступления Украины в НАТО

Песков: Украина не должна быть членом НАТО, это угроза интересам России

Украина не должна становиться членом НАТО, поскольку это представляет угрозу национальным интересам России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом. Это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации», — рассказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что вопрос вступления Украины в альянс является одной из первопричин нынешнего конфликта.

Ранее появилась информация, что в рамках мирного плана США предложили отказаться от вступления в НАТО, а также признать Крым российским. По данным неназванного представителя Госдепартамента США, перечисленные требования являются частью «списка потенциальных вариантов» для обсуждения.