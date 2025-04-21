По делу о невыплате зарплат на шахте «Инская» продлили арест его фигурантам

В Кемерово суд продлил домашний арест главе шахты «Инская» Немыкину и владельцу

В Кемерово суд продлил домашний арест генеральному директору шахты «Инская» Денису Немыкину и ее владельцу Юрию Байченко по делу о невыплате зарплат сотрудникам. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Немыкину избрали меру пресечения до 21 июля, а Байченко — до 19 июля. Оба фигуранта проходят обвиняемыми по статье 145.1 («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат») УК РФ, Байченко — еще и по статье 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ.

По версии следствия, с октября 2023 по октябрь 2024 года обвиняемые поставляли уголь по цене ниже рыночной. Своими действиями они причинили ущерб компании на сумму 54 миллиона рублей. Это привело к тому, что 382 работника остались без зарплат на сумму 65 миллионов рублей.

19 ноября 2024 года сообщалось об аресте Немыкина.