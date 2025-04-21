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01:48, 21 апреля 2025Бывший СССР

«Погоню» за украинским «Буцефалом» сняли на видео

Опубликовано видео погони дронов за украинским БТР-4 на купянском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

«Погоня» российских FPV-дронов за украинским БТР-4 «Буцефал» попала на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «ПТИЦИН \ KCAE».

На кадрах, снятых на купянском направлении, можно заметить, как дроны поражают бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки БТР был уничтожен, отмечается в публикации.

Видео было снято до объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия 19 апреля.

Ранее появилось видео уничтожения БТР «Буцефал» около Артемовска. На кадрах виден горящий бронетранспортер, который стоит в поле. На фоне слышны выстрелы и взрывы.

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