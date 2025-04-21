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09:06, 21 апреля 2025Мир

Посол КНР оценил попытки США рассорить Россию и Китай

Посол КНР Ханьхуэй: США не подорвут дружественные отношения России и Китая
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

США не смогут подорвать дружественные отношения России и Китая. Об этом заявил посол КНР Чжан Ханьхуэй в интервью «Газете.Ru».

«Независимо от изменений в международной обстановке, историческая логика китайско-российских отношений "навеки друзья и никогда — враги" не изменится, внутренняя движущая сила для достижения взаимного успеха и совместного процветания не ослабнет», — подчеркнул Ханьхуэй.

По словам посла, на протяжении многих лет некоторые государства предпринимают попытки «посеять раздор, разделить и очернить отношения» между Москвой и Пекином, однако их усилия терпят неудачу.

15 апреля Ханьхуэй также заверил, что президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на развитие двусторонних отношений России и Китая.

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