Посол КНР оценил попытки США рассорить Россию и Китай

Посол КНР Ханьхуэй: США не подорвут дружественные отношения России и Китая

США не смогут подорвать дружественные отношения России и Китая. Об этом заявил посол КНР Чжан Ханьхуэй в интервью «Газете.Ru».

«Независимо от изменений в международной обстановке, историческая логика китайско-российских отношений "навеки друзья и никогда — враги" не изменится, внутренняя движущая сила для достижения взаимного успеха и совместного процветания не ослабнет», — подчеркнул Ханьхуэй.

По словам посла, на протяжении многих лет некоторые государства предпринимают попытки «посеять раздор, разделить и очернить отношения» между Москвой и Пекином, однако их усилия терпят неудачу.

15 апреля Ханьхуэй также заверил, что президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на развитие двусторонних отношений России и Китая.