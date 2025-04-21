Повар из пиццерии неожиданно стал моделью и поделился опытом

24-летний повар Кристиано Веннманн неожиданно стал моделью и поделился опытом

Повар Кристиано Веннманн из популярной пиццерии в Нью-Йорке неожиданно стал моделью и поделился опытом. Соответствующее интервью публикует New York Post (NYP).

24-летний кулинар рассказал, что однажды заведение Scarr's, в котором он работает, посетил сотрудник бренда Chavarria. Несмотря на то, что Веннманн был весь в муке и стоял за прилавком, представитель упомянутой марки обратил внимание на его внешность и пригласил на съемку.

«Когда я был на той съемке, мне сказали: "Не понимаем, как мы тебя раньше не видели; тебе нужно приехать в Париж". Я подумал: "О, черт! Ладно, я сдаюсь". И тут я бронирую рейс во Францию», — поделился повар. При этом его начальник в пиццерии согласился найти на время ему замену и поддержал его.

После дебюта Веннманна на подиуме на Неделе моды в Париже он подписал контракт с крупным модельным агентством и стал популярен в сети. При этом мужчина продолжил работать в пиццерии, регулярно соглашаясь с фанатами на селфи во время приготовления блюд.

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