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13:47, 21 апреля 2025Ценности

Повар из пиццерии неожиданно стал моделью и поделился опытом

24-летний повар Кристиано Веннманн неожиданно стал моделью и поделился опытом
Екатерина Ештокина

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Повар Кристиано Веннманн из популярной пиццерии в Нью-Йорке неожиданно стал моделью и поделился опытом. Соответствующее интервью публикует New York Post (NYP).

24-летний кулинар рассказал, что однажды заведение Scarr's, в котором он работает, посетил сотрудник бренда Chavarria. Несмотря на то, что Веннманн был весь в муке и стоял за прилавком, представитель упомянутой марки обратил внимание на его внешность и пригласил на съемку.

«Когда я был на той съемке, мне сказали: "Не понимаем, как мы тебя раньше не видели; тебе нужно приехать в Париж". Я подумал: "О, черт! Ладно, я сдаюсь". И тут я бронирую рейс во Францию», — поделился повар. При этом его начальник в пиццерии согласился найти на время ему замену и поддержал его.

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После дебюта Веннманна на подиуме на Неделе моды в Париже он подписал контракт с крупным модельным агентством и стал популярен в сети. При этом мужчина продолжил работать в пиццерии, регулярно соглашаясь с фанатами на селфи во время приготовления блюд.

Ранее дворник стала моделью благодаря снимку российского фотографа. Семен Резчиков заметил 28-летнюю мать-одиночку и запечатлел ее на камеру, очаровавшись ее красотой.

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