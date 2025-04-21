Проживающий в Польше россиянин перевел деньги ВСУ, вернулся в Россию и был осужден

В Свердловской области суд приговорил мужчину к 12 годам за перевод ВСУ

В Свердловской области суд приговорил 27-летнего местного жителя Евгения Вараксина к 12 годам колонии строгого режима за перевод денег на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Вараксина оштрафовали на 300 тысяч рублей и признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в апреле 2022 года осужденный жил в Польше и решил перевести деньги международной организации. Его перевод направили на приобретение для ВСУ экипировки, средств поражения и боеприпасов, а также предметов тактической медицины.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к семи годам колонии строгого режима местного жителя, пытавшегося вступить в запрещенную на территории России организацию.