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15:52, 21 апреля 2025Силовые структуры

Проживающий в Польше россиянин перевел деньги ВСУ, вернулся в Россию и был осужден

В Свердловской области суд приговорил мужчину к 12 годам за перевод ВСУ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области суд приговорил 27-летнего местного жителя Евгения Вараксина к 12 годам колонии строгого режима за перевод денег на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Вараксина оштрафовали на 300 тысяч рублей и признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в апреле 2022 года осужденный жил в Польше и решил перевести деньги международной организации. Его перевод направили на приобретение для ВСУ экипировки, средств поражения и боеприпасов, а также предметов тактической медицины.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к семи годам колонии строгого режима местного жителя, пытавшегося вступить в запрещенную на территории России организацию.

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