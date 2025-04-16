Пытавшегося вступить в террористическую организацию россиянина приговорили к семи годам

В Петербурге суд приговорил к семи годам мужчину по делу о госизмене

В Санкт-Петербурге суд приговорил к семи годам мужчину по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, в период с 24 февраля 2022 по 25 ноября 2023 года Илья Холопов находился на территории Новгородской области, испытывая чувство ненависти к руководству России и ее гражданам, которые поддерживают проводимую политику и специальную военную операцию (СВО). Также он разделял цели и идеологию украинского военизированного объединения Легион «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена), «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) и решил вступить в одну из организаций. Он планировал лично участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России и действующей власти, в том числе путем совершения терактов. Холопов хотел пересечь границу России вне контрольных пунктов и попасть на территорию Украины.

Мужчина отправил на электронную почту легиона «Свобода России» свою анкету со всеми данными, но, не получив ответа, самостоятельно спланировал маршрут на Украину. 4 марта 2024 года его задержали сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге при посадке на поезд.

Холопов вину признал частично. Первый Западный окружной суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что готовивших диверсию в воинской части Подмосковья внесли в число террористов и экстремистов.