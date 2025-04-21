Путин оценил отношение Папы Римского к России

Путин: Папа Римский Франциск в высшей степени положительно относился к России

Ушедший 21 апреля из жизни Папа Римский Франциск в «высшей степени положительно» относился к России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать. Мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы», — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что Франциск «сделал многое» для католической паствы. По его словам, кончина Понтифика сразу после Пасхи, которая в этом году у православных и католиков совпала, является «особым знаком».

21 апреля Папа Римский Франциск (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо) ушел из жизни в возрасте 88 лет в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане. Избранный в 2013 году лидер Святого Престола стал первым латиноамериканцем и членом ордена иезуитов на этом посту.